Bilecik'te sikke ve el yazması ele geçirildi

Operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 51 sikke, 2 adet el yazması, tabanca ve dedektör ile obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve el yazması ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

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