Bilecik'te tarihi eser operasyonu: 51 sikke ele geçirildi

Olayla ilgili şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 sikke, 1 toplu tabanca, 1 dedektör, 2 el yazması eser ve tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi.

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