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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

        Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü, uyuşturucu arama köpek unsurları ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 10 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak suçundan adli soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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