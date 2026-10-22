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        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Kurumlardan "Çocuğum hasta" diyerek para toplayan şahsın eşinin üzerine kayıtlı 2 araç çıktı Bilecik'te kurumlardan para toplayan şahıs zabıtaya güçlük çıkardı

        Kurumlardan "Çocuğum hasta" diyerek para toplayan şahsın eşinin üzerine kayıtlı 2 araç çıktı Bilecik'te kurumlardan para toplayan şahıs zabıtaya güçlük çıkardı

        Bilecik'te bir bankaya girerek elindeki bir dergiyi "Çocuğum hasta" diyerek satmak isteyen şahsı zabıta yakalarken, yapılan araştırmada yanındaki eşinin üzerine kaıtlı 2 araç çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Kurumlardan "Çocuğum hasta" diyerek para toplayan şahsın eşinin üzerine kayıtlı 2 araç çıktı Bilecik'te kurumlardan para toplayan şahıs zabıtaya güçlük çıkardı

        Bilecik'te bir bankaya girerek elindeki bir dergiyi "Çocuğum hasta" diyerek satmak isteyen şahsı zabıta yakalarken, yapılan araştırmada yanındaki eşinin üzerine kaıtlı 2 araç çıktı.

        Olay, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Karabük'ten Bilecik'e eşi Melek G. ile gelen Ünal G. isimli şahıs 78 SK 812 plakalı hafif ticari aracını park yapılmaz yere park ederek, bir kuruma girdi. Burada kurum müdürüne giderek, "Çocuğum hasta" diye elindeki bir dergiyi satmak isteyen şahsı kurum çıkışında zabıta ekipleri yakaladı. Ekiplere ilk olarak sarımsak satmağa geldiği ve kurum müdürünü tanıdığı söyleyen şahıs, ardından zabıtalar güvenlik kameralarını inceleyeceğiz demeleri üzerine "Arabam bozuldu bana yardımcı oldular" dedi. Şahıs ekiplere zorluk çıkarırken, Bursa'ya hastaneye geldiklerini ve geçerken uğradıklarını iddia etti. Şahıs ardından üzerindeki tişört çıkararak, bağırmaya başladı. Zabıta ekipleri polisten destek isterken, şahsı ve eşini yaptıkları incelemede engelli çocukları olmadığı tespit edildi. Ayrıca şahsın eşinin üzerine Bilecik'e geldikleri araç ve bir tane de binek araç kayıtlı olduğu görüldü. Zabıtalar şahsın üzerinden çıkan parayı tutanakla alırken, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası yazdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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