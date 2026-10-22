Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bozüyük-Bursa yolu yeniden trafiğe açıldı

        Bozüyük-Bursa yolu yeniden trafiğe açıldı

        Bilecik'te asfalt yenileme çalışmaları yapılan BozüyükBursa kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Bozüyük-Bursa yolu yeniden trafiğe açıldı

        Bilecik'te asfalt yenileme çalışmaları yapılan BozüyükBursa kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

        Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Bursa arasındaki D200 kara yolunun BozüyükBursa istikametinde çift şerit tek yön yürütülen asfalt yenileme çalışmaları sona erdi. Aksutekke köyü girişinden Bursa il sınırına kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik bölüm, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergâhta ulaşım yeniden sağlanırken, Bozüyük ile Bursa arasında seyahat eden sürücüler yolu kullanmaya başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Bilecik'te sikke ve el yazması ele geçirildi
        Bilecik'te sikke ve el yazması ele geçirildi
        Bilecik'te "Çukurören Biberi Analiz Çalıştayı" gerçekleştirildi
        Bilecik'te "Çukurören Biberi Analiz Çalıştayı" gerçekleştirildi
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kurumlardan "Çocuğum hasta" diyerek para toplayan şahsın eşinin üzerine kay...
        Kurumlardan "Çocuğum hasta" diyerek para toplayan şahsın eşinin üzerine kay...
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
        Bilecik'te tarihi eser operasyonu: 51 sikke ele geçirildi
        Bilecik'te tarihi eser operasyonu: 51 sikke ele geçirildi