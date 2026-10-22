Bozüyük-Bursa yolu yeniden trafiğe açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Bursa arasındaki D200 kara yolunun BozüyükBursa istikametinde çift şerit tek yön yürütülen asfalt yenileme çalışmaları sona erdi. Aksutekke köyü girişinden Bursa il sınırına kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik bölüm, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergâhta ulaşım yeniden sağlanırken, Bozüyük ile Bursa arasında seyahat eden sürücüler yolu kullanmaya başladı.

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