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        Bilecik'te zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 tır ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:23 Güncelleme:
        Bilecik'te zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 tır ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        C.Z. (28) idaresindeki hafif ticari araç, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda M.G (52) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

        Arkadan gelen 2 tırın daha karıştığı kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Sürücü C.Z, sıkıştığı yerden kurtarılarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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