Bilecik'te zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 tır ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 tır ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
C.Z. (28) idaresindeki hafif ticari araç, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda M.G (52) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Arkadan gelen 2 tırın daha karıştığı kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Sürücü C.Z, sıkıştığı yerden kurtarılarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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