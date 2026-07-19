Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te, otluk alanda çıkıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Merkez Osmangazi Mahallesi'nde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler alanda bulunan ağaçlara sıçradı. YHT Garı görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın itfaiye, arazöz ve su tankeriyle YHT hattına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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