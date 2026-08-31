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        Bilecik'te otomobilin ağaca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobilin ağaca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.O. (44) yönetimindeki 26 AAB 773 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Aksutekke mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

        Kazada, sürücü, eşi G.O. (44) ile çocukları A.M.O. (10) ve B.Ö.O. (6) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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