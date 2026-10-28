Bilecik'te pikap içinde uyuyakalan şoförü polis ve sağlık ekipleri uyandırdı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki Atatürk Parkı önünde park halinde olan 16 BYZ 107 plakalı pikabın henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, araç içinde uyuyakaldı.

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