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        Bilecik'te sağanak etkili oldu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 20:29 Güncelleme:
        Bilecik'te sağanak etkili oldu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede gök gürültülü sağanak nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerinin altına ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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