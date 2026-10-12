Bilecik'te sağanak etkili oldu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 12.10.2026 - 20:29 Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede gök gürültülü sağanak nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerinin altına ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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