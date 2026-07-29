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        Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Bilecik-Eskişehir kara yolunda seyreden S.D. idaresindeki 34 KV 7208 plakalı otomobil, Ahmetpınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücünün eşi Cennet D'nin (44) hayatını kaybettiğini belirledi.


        Ağır yaralanan sürücü S.D, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kadının cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.


        Öte yandan, kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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