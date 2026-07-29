GÜNCELLEME - Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Demirköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.



Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

