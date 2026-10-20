Bilecik'te ağaçtan düşen kişi öldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 20.10.2026 - 16:40 Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Fıranlar köyünde ikamet eden Turgut Çaker (54), ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çaker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çaker'in cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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