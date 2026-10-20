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        Bilecik'te ağaçtan düşen kişi öldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Bilecik'te ağaçtan düşen kişi öldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Fıranlar köyünde ikamet eden Turgut Çaker (54), ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çaker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çaker'in cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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