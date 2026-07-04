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        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenipazar ilçesinden Katran köyü istikametine seyreden İ.D. (36) idaresindeki 26 ACN 990 plakalı otomobilde, Katran köy yol ayırımında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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