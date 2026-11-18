Bilecik'te traktör çamurluğuna sıkışan kişi öldü
Bilecik'te traktör çamurluğuna sıkışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Bilecik'te traktör çamurluğuna sıkışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Merkez Koyunköy köyünde yaşayan Yaşar Öztürk (71), kendisine ait traktörüne kepçe aparatını taktığı sırada çamurluk kısmına sıkıştı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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