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        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile aparat ele geçirildi.

        Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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