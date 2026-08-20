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        Bilecik'te yolcu otobüsünde 600 adet gümrük kaçağı kıyafet ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 600 gümrük kaçağı kıyafet ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Bilecik'te yolcu otobüsünde 600 adet gümrük kaçağı kıyafet ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 600 gümrük kaçağı kıyafet ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk alanında​​​​​​​ yol kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi.

        Denetim kapsamında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

        Aramada farklı markalara ait 180 tişört, 195 şort ve markası bulunmayan 225 eşofman olmak üzere toplam 600 adet gümrük kaçağı kıyafet ele geçirildi.

        El konulan ürünlerle ilgili sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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