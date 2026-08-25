Bilecik'te yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyele söndürüldü.
Giriş: 25.08.2026 - 12:11 Güncelleme:
Bilecik'te yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyele söndürüldü.
A.R.Ş. (56) yönetimindeki 26 ADH 052 plakalı yolcu otobüsü, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Kurtköy köyü mevkisinde otobüsün motor kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek, ihbarda bulundu. Yolculardan F.K. ise inerken ayak bileğini burkması sonucu hafif yaralandı.
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