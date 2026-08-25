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        Bilecik'te yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyele söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Bilecik'te yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyele söndürüldü.

        A.R.Ş. (56) yönetimindeki 26 ADH 052 plakalı yolcu otobüsü, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Kurtköy köyü mevkisinde otobüsün motor kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek, ihbarda bulundu. Yolculardan F.K. ise inerken ayak bileğini burkması sonucu hafif yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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