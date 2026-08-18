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        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Bozüyük-İnegöl kara yolunun Mezit 11 mevkisinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 38 DJ 466 plakalı otomobilde bulunan Sevim İ. (66) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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