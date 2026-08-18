Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bozüyük-İnegöl kara yolunun Mezit 11 mevkisinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 38 DJ 466 plakalı otomobilde bulunan Sevim İ. (66) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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