Emekli iktisatçı, çürümeye bırakılan ağaç parçalarını dekoratif ürünlere dönüştürüyor

MUHSİN ARSLAN/BEYZANUR TOPÇU - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki emekli iktisatçı Danyel Bakanlar, köylerden temin ettiği çürümeye yüz tutmuş ağaç kökü ve dallarını el emeğiyle işleyerek dekoratif ürünlere dönüştürüyor.



Özel sektörde uzun yıllar çalıştıktan sonra 2023 yılında emekli olan Bakanlar, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla önce kendi evi için ahşap aksesuarlar üretmeye başladı.



Yakın çevresinden aldığı olumlu geri dönüşlerin ardından çalışmalarını geliştiren Bakanlar, evinin giriş katındaki yaklaşık 30 metrekarelik alanı atölyeye dönüştürdü.



Kullanılmayan ağaç kökü, dal ve kütükleri temizleyip işleyen Bakanlar, bunları vernikleyerek saat, abajur, lambader, sehpa ve çeşitli dekoratif objelere dönüştürüyor.



Çalışmalarında ağacın doğal yapısını korumaya özen gösteren Bakanlar, her parçanın şekline göre farklı tasarımlar ortaya çıkarıyor. Ürettiği eserlerin büyük bölümünü hediye eden Bakanlar, zaman zaman satış yaparak da gelir elde ediyor.



Bakanlar, AA muhabirine, ahşap işlemeye yatak odası için yaptığı iki küçük abajurla başladığını söyledi.



Ürünlerinin ziyaretçiler tarafından ilgi görmesinin kendisini motive ettiğini belirten Bakanlar, bunun üzerine üretimini geliştirdiğini ifade etti.



Bakanlar, çalışmalarının temelinde geri dönüşüm anlayışının bulunduğunu dile getirdi.



- "Birbirinin aynısı olmayan özgün ürünler ortaya çıkıyor"



Evlerde ve köylerde atıl durumda bulunan ahşap malzemeleri değerlendirdiğini anlatan Bakanlar, şöyle konuştu:



"Çürümeye yüz tutmuş, kullanılmayacak durumdaki malzemeleri alıp yeniden hayata kazandırıyorum. Üretime başlarken aklımda bir tasarım oluyor ancak çalışırken ağacın doğal yapısı beni farklı bir sonuca götürebiliyor. Böylece birbirinin aynısı olmayan özgün ürünler ortaya çıkıyor."



Bakanlar, kısıtlı ekipmanla çalıştığını belirterek, bir ürünün hazırlanmasının kullanılan malzemeye göre birkaç günü bulabildiğini anlattı.



Şu an yalnızca dekupaj testeresi ve zımpara makinesi kullandığını ifade eden Bakanlar, "Buna rağmen üretmek bana büyük keyif veriyor. Çalışırken dış dünyadan uzaklaşıyorum. Bu süreç benim için aynı zamanda terapi niteliği taşıyor." dedi.



Bakanlar, her ürünün el emeği nedeniyle tek olduğunun altını çizerek, ileride daha donanımlı bir atölye kurarak üretimini sürdürmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

