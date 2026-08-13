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        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

        Bilecik'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:38 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

        Bilecik'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

        Bayırköy beldesi Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Bölgedeki bir kereste fabrikasının talaş deposuna sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle fabrikanın merkezine sıçramadan söndürüldü.

        Ekipler, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri ve çok sayıda itfaiye aracıyla yangına müdahale ediyor.

        Büyük oranda kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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