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        MHP Bozüyük İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde MHP Bozüyük İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 16:59 Güncelleme:
        MHP Bozüyük İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde MHP Bozüyük İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Bozüyük Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede, Mümin Gün tek aday olarak seçime girdi.


        İlçe başkanlığına seçilen Gün, yaptığı konuşmada, MHP'nin Bozüyük'te birleştirici ve kucaklayıcı bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, ilçenin ekonomik gelişimi, istihdamın artırılması ve gençlere daha umutlu bir gelecek sunulması için çalışacaklarını dile getirdi.


        Kongreye, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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