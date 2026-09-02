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        Pazaryeri ilçesinde "Okul ve Çevre Güvenlik Tedbirleri" toplantısı yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Okul ve Çevre Güvenlik Tedbirleri" toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Pazaryeri ilçesinde "Okul ve Çevre Güvenlik Tedbirleri" toplantısı yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Okul ve Çevre Güvenlik Tedbirleri" toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Muhammet Mustafa Kara başkanlığında yapılan toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin ve eğitim camiasının güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirilerek, kurumlar arası işbirliği kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı.

        Yeni eğitim-öğretim döneminin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için gerekli tedbirlerin titizlikle uygulanması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri ve diğer emniyet mensupları katıldı.

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