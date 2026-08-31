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        Pazaryeri'nde otluk yangını evlere ulaşmadan söndürüldü

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Nazifpaşa köyünde çıkan otluk yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Pazaryeri'nde otluk yangını evlere ulaşmadan söndürüldü

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Nazifpaşa köyünde çıkan otluk yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Nazifpaşa köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, köydeki evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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