Pazaryeri'ndeki Atatürk Ortaokuluna kütüphane kazandırılacak
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Türkiye İnsani Müdahale (TİM) Derneği tarafından Atatürk Ortaokuluna kütüphane kazandırılacak.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Türkiye İnsani Müdahale (TİM) Derneği tarafından Atatürk Ortaokuluna kütüphane kazandırılacak.
TİM Derneği Genel Başkanı Abdullah Usanmaz, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci de hazır bulundu.
Görüşmede, görev başında hayatını kaybeden Semih Orman'ın anısını yaşatmak amacıyla Atatürk Ortaokulunda kütüphane kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılacak kütüphanenin anlamlı bir proje olduğunu belirterek, "İlçemize kazandırılacak bu anlamlı projede yer almaktan memnuniyet duyuyorum. Projede emeği bulunan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Tekin ise proje kapsamında kurulacak kütüphanenin öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlayacağını ve okuma alışkanlıklarını geliştireceğini belirterek, TİM Derneği'ne teşekkür etti.
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