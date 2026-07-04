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        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı yapıldı

        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı yapıldı

        Bilecik'te, bu yıl 745'incisi gerçekleştirilecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı yapıldı

        Bilecik'te, bu yıl 745'incisi gerçekleştirilecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı düzenlendi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Söğüt ilçesindeki kurultay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yörüklüğün bağımsızlığın, alın terinin, cesaretin ve vatan sevgisinin adı olduğunu belirtti.

        Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'te otağ kurduğunu hatırlatan Sözer, ilçenin Osmanlı medeniyetinin doğduğu ve büyük ideallerin filizlendiği kutlu topraklar olduğunu vurguladı.

        Fotoğraf çekimiyle sona eren organizasyona, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile diğer ilgililer katıldı.

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