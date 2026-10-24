TSO'nun yeni başkanı Ercan Düzgün oldu

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın(TSO) yeni başkanı Ercan Düzgün oldu.

Bilecik TSO'da geçtiğimiz hafta yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin ardından seçilen 29 kişilik Meclis üyeleri, kendi aralarında seçime giderek yeni TSO Başkanını belirledi. Bugün TSO'da saat 10.00'da başlayan seçimlerde, başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim kurulu ile TOBB Genel Kurulu, Disiplin Kurulu ve Meclis Divanı seçimleri de gerçekleştirildi. Mavi listeden meclis üyesi olan Ercan Düzgün ve İlhan Karaçayır'ın listelerinin yarıştığı seçimde, Karaçayır 13 oy alırken, 16 meclis üyesinin oyunu alan Düzgün, odanın yeni başkanı oldu.

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"Bu yolu hep birlikte, omuz omuza yürüyeceğiz"

TSO'nun yeni başkanı Ercan Düzgün seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün sandığa yansıyan iradeyle, odamızın geleceğini hep birlikte belirledik. Şahsıma ve ekibime gösterdiğiniz büyük güven ve destek için her birinize yürekten teşekkür ederim Bu seçimde kazanan tek bir isim değil; ticareti, sanayisi ve emeğiyle bu şehre değer katan tüm üyelerimiz olmuştur. Siyasi görüşü ve tercihi ne olursa olsun; oy veren vermeyen tüm üyelerimizi kucaklayan, şeffaf, güçlü ve adil bir yönetim anlayışıyla görevimizi devralır almaz, vakit kaybetmeden işimizin başına geçeceğiz. Bu yolu hep birlikte, omuz omuza yürüyeceğiz. Güveniniz en büyük sorumluluğumuz, desteğiniz en güçlü dayanağımızdır. Şehrimizin hak ettiği ticari ve ekonomik kalkınmayı yine hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

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Ercan Düzgün listesinde, Fikret Aktaş, Deniz Köylü, Gültekin Teyran, Ertan Onur, Nazir Afacan ve Gökhan Çevik yer aldı.

Öte yandan, mevcut başkan Mehmet Ergün beyaz listeden hem 6 nolu hem de 9 nolu meslek komitesinden aday çıkmış, 2 grupta da seçilememişti.