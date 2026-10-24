Bilecik'te kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Toprak yığınının altından çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen M.Y. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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