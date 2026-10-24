Bilecik'te kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Bilecik'te, kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçiyi ekipler kurtardı.
Giriş: 24.10.2026 - 13:33 Güncelleme:
Bilecik'te, kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçiyi ekipler kurtardı.
Pelitözü Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı çalışmasında görevli M.Y. toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Toprak yığınının altından çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen M.Y. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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