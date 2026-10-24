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        11 ülkeden gelen akademisyenler BŞEÜ'de buluştu

        11 ülkeden gelen akademisyenler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:59 Güncelleme:
        11 ülkeden gelen akademisyenler BŞEÜ'de buluştu

        11 ülkeden gelen akademisyenler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) bir araya geldi.

        BŞEÜ İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, Fas Menâratü'lFikr Uluslararası Araştırma Vakfı ve Fas Abdelmalek Essaâdi Üniversitesi iş birliğiyle ‘Günümüz Dünyasında Evrensel Değerler Sistemi: Mahiyet, Temellendirme ve Hayata Aktarım Sorunları' başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi. Gerçekleştirilen sempozyumda toplam 64 bilimsel tebliğ sunuldu. Sempozyumun 35 Arapça ve 29 Türkçe bildiriden oluşan programında, farklı ülkelerden akademisyenler bilimsel çalışmalarını paylaştı. Türkçe oturumlarda Türkiye'nin farklı illerindeki 20 üniversite ile çeşitli kurumlardan araştırmacılar yer alırken, Arapça oturumlara Türkiye, Fas, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Cezayir, Irak, Yemen ve Mısır'dan 23 farklı üniversite ve kurumun temsilcileri katıldı. İlk gün, BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış oturumuyla başladı. Sempozyum Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Baş'ın üstlendiği etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından farklı salonlarda bilimsel oturumlar gerçekleştirildi. Oturumlarda günümüz dünyasında yaşanan değerler krizi, İslam medeniyetinin evrensel ilkeleri ve değerlerin toplumsal hayata aktarılması konuları değerlendirildi. Sempozyumun ikinci gününde ise Zoom üzerinden dört çevrim içi oturum düzenlendi. Bu oturumlarda yapay zekâ çağında değerler, nebevî ahlak, bilgi kirliliğiyle mücadele yöntemleri ile hukuki ve toplumsal etik meseleleri ele alındı. İki gün süren program, farklı coğrafyalardan bilim insanlarının evrensel değerler üzerine görüş alışverişinde bulunmasına imkân sağladı.

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        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Evrensel değerlerin bilimsel bir zeminde ele alınması ve farklı ülkelerden akademisyenlerin bu konuda görüşlerini paylaşması büyük önem taşıyor. Özellikle yapay zekâ, bilgi kirliliği ve toplumsal etik gibi güncel meselelerin değerler çerçevesinde değerlendirilmesi, üniversitelerin bilimsel ve toplumsal sorumluluğunun bir parçasıdır. Üniversitemizde uluslararası akademik iş birliklerini güçlendiren ve farklı fikirlerin buluşmasına imkân sağlayan etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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