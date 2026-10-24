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        Başkan Arıkan: "Ortak sevdamız Bingöl, hedefimiz güçlü gelecek"

        Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Ortak sevdamız Bingöl, hedefimiz güçlü gelecek" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Başkan Arıkan: "Ortak sevdamız Bingöl, hedefimiz güçlü gelecek"

        Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Ortak sevdamız Bingöl, hedefimiz güçlü gelecek" dedi.

        Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, mahalle muhtarlarıyla düzenlenen yemek programında bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Görüşmede, devam eden belediye hizmetleri ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda muhtarların mahallelerine ilişkin talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Başkan Arıkan, öncelikli ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri üzerinde durdu.

        "Ortak hedefimiz, daha güçlü ve yaşanabilir bir Bingöl"

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        Muhtarların mahallelerin sesi ve vatandaşlarla belediye arasında güçlü bir köprü olduğunu vurgulayan Arıkan, ortak akıl ve iş birliğiyle sorunlara kalıcı çözümler ürettiklerini belirtti. Yeni proje ve yatırımlarla Bingöl’ü daha modern, daha yaşanabilir ve geleceğe daha güçlü hazırlanan bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Arıkan, "Bizim ortak paydamız Bingöl, önceliğimiz ise hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğudur" dedi.

        Muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve etkin ulaşmasında önemli rol oynadığını kaydeden Arıkan, Bingöl’ün her alanda gelişmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için yatırımlara ve yeni projelere devam edeceklerini belirtti.

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        Programın sonunda Başkan Arıkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tüm muhtarların gününü bir kez daha kutlayarak mahallelerine ve Bingöl’e sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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