Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

        Bingöl'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 1 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 00:36 Güncelleme:
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

        Bingöl'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 1 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 1 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü huzur ve güven için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması

        Benzer Haberler

        Bingöl'de burma kadayıfı üreticileri toplantıda bir araya geldi
        Bingöl'de burma kadayıfı üreticileri toplantıda bir araya geldi
        Bingöl Burma Kadayıfı üreticileri bir araya geldi
        Bingöl Burma Kadayıfı üreticileri bir araya geldi
        Göçerlerin Bingöl yaylalarından Diyarbakır'a bir ay sürecek yolculuğu başla...
        Göçerlerin Bingöl yaylalarından Diyarbakır'a bir ay sürecek yolculuğu başla...
        Bingöl Üniversitesi, 2 yılda dünya sıralamasında 2400'lerden 1200 bandına y...
        Bingöl Üniversitesi, 2 yılda dünya sıralamasında 2400'lerden 1200 bandına y...
        Genç'te öğrencilere güvenli internet eğitimi verildi
        Genç'te öğrencilere güvenli internet eğitimi verildi
        Gençlerle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven: "Bizim geleceği...
        Gençlerle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven: "Bizim geleceği...