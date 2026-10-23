Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü huzur ve güven için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 1 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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