Gençlerle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven: "Bizim geleceğimiz sizlersiniz"

Gençlerle bir araya gelen AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, "Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Biz yarın okumuşsak, gelecekle ilgili beklentilerimiz, hayallerimiz varsa bu hayallerimizi gerçekleştirecek olan siz değerli gençlerimizsiniz" dedi.

AK Parti Bingöl İl Başkanı Av. Yılmaz Seven, TÜGVA Bingöl Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen İleri Düzey Liderlik Programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Programa AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan ve TÜGVA Bingöl İl Temsilcisi Muhammed Bayşu da katıldı. Gençlerle sohbet eden Seven, siyasette gençlerin rolü, iyi bir siyasetçi ve lider olmanın gereklilikleri ile şehre ve ülkeye daha iyi nasıl hizmet edilebileceği konularında değerlendirmelerde bulundu.

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Gençlerin siyasete mesafeli durduğunu gözlemlediğini belirten Seven, bu durumun sorumluluğunun gençlerde değil, siyaset yapanlarda olduğunu söyledi. Seven, "Gençlerimiz biraz siyasetin dışında, siyasete mesafeli duruyorlar. Burada gençlerin bir kabahati yok. Asıl sorumlu, asıl kabahat siyaset yapanlarda. Biz eğer doğru yaparsak, siyaseti ahlaklı yaparsak, etik bazı değerlerimiz olursa, siyaseti sırf bir makam mevki için değil de gerçekten millete, devlete, şehrimize, insanımıza, gençlerimize, toplumun her kesimine hizmet etmek amacıyla yaparsak bütün gençlerimizin en büyük hayali belki de çok büyük bir siyasetçi olmak olur" dedi.

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"Çocuklarıma bile zaman ayıramıyorum"

Siyasi sorumlulukları nedeniyle ailesine ve çocuklarına yeterince zaman ayıramadığını da anlatan Seven, bu süreçte aile yaşamında yaşadığı duruma değindi. Seven, "Benim sorumluluğum da görevim de vatandaşla, halkla ilgilenmek. Ben bunu inandığım bir şey için yapıyorum, doğruluğuna inandığım ve vicdani bir sorumluluk olarak kabul ettiğim için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Seven, çocuklarının okul durumları, yaşadıkları sorunlar ve günlük ihtiyaçlarıyla yeterince ilgilenemediğini belirterek, "Bazen çocuklarımdan haber alamıyorum. Ne yapıyorlar, okulda sıkıntıları neler, bir problemleri var mı? Hanım ilgileniyor. Okula gittiler mi, geldiler mi, hastalıklarında hanım ilgileniyor. Ben ise vatandaşla, halkla ilgileniyorum" diye konuştu.

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"Geleceğimizi sizler şekillendireceksiniz"

Gençlerin ülkenin geleceğinde önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Seven, "Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Biz yarın okumuşsak, gelecekle ilgili beklentilerimiz, hayallerimiz varsa bu hayallerimizi gerçekleştirecek olan siz değerli gençlerimizsiniz. O yüzden sizin yanınızda terlemek bizim için bir onurdur, bir şereftir" dedi.

Seven, siyasi mücadelesini Cumhurbaşkanı'nın ülke, ümmet ve insanlık için yaptığı çalışmalara inandığı için sürdürdüğünü belirterek, gençlerle birlikte şehre ve ülkeye hizmet etmenin önemine dikkat çekti.

Programın devamında gençler, Yılmaz Seven'e merak ettikleri konularda sorular yöneltti. Gerçekleştirilen sorucevap bölümünde gençler ile Seven arasında sohbet edildi.