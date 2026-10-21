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        Bingöllü kadınların el emeği Mısır'da sergilendi

        Bingöl Aile Destek Merkezi2'de (ÂDEM2) Bakır İşlemeciliği Kursu'na katılan kadınların hazırladığı ürünler, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 8. Turathna El Sanatları ve Geleneksel Zanaatlar Fuarı'nda sergilendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Bingöllü kadınların el emeği Mısır'da sergilendi

        Bingöl Aile Destek Merkezi2'de (ÂDEM2) Bakır İşlemeciliği Kursu'na katılan kadınların hazırladığı ürünler, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 8. Turathna El Sanatları ve Geleneksel Zanaatlar Fuarı'nda sergilendi.

        Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi2'de kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve üretime katılımlarını desteklemek amacıyla yürütülen Bakır İşlemeciliği Kursu, Bingöllü kadınların el emeğini uluslararası bir organizasyona taşıdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen "Kadın Üretiyor Bingöl Kazanıyor" projesi kapsamında Aile Destek Merkezi2'de uygulanan Bakır İşlemeciliği Kursu'nda eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan çok sayıda bakır işlemeli ürün, sergilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderildi. Bakanlık, bu ürünleri Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 8. Turathna El Sanatları ve Geleneksel Zanaatlar Fuarı'nda sergiledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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