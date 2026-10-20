Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza, BingölErzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardınan ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.