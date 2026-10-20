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        Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı

        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı

        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaza, BingölErzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardınan ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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