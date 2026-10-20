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        Bingöl'de 350 öğrenciye trafik eğitimi verildi

        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 350 öğrenciye trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Bingöl'de 350 öğrenciye trafik eğitimi verildi

        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 350 öğrenciye trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 350 öğrenciye trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

        Gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere genel trafik kuralları, trafikte uyulması gereken kurallar ve güvenli davranışlar anlatıldı. Trafik kurallarına ilişkin eğitici videoların da izletildiği etkinlikte, trafikte saygı, trafik levhaları, kaza öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler ile yaya ve yolcuların trafikteki rolleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

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