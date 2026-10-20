Bingöl'de 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 19 kişi anıldı

Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulan programda, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı, İlçe Müftüsü Fatih Baz tarafından dua edildi.

Solhan Kaymakamlığı, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) ve Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) tarafından Hazarşah Köyü Camisi'nde 20 Ekim 1992'de köy otobüsü durdurularak teröristlerce katledilen 19 kişiyi anmak amacıyla program yapıldı.

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