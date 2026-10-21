Genç'te öğrencilere güvenli internet eğitimi verildi

Etkinliğin sonunda Genç İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhammet Erdemoğlu, katkılarından dolayı Öğretim Görevlisi Erdem Gönültaş'a teşekkür belgesi takdim etti. Okul Müdürü Nihat Ayrı ise eTwinning projesinde yer alan öğrencilere Güvenli İnternet Belgesi verdi.

Seminerde internetin bilinçli, güvenli ve sorumlu kullanımı ele alınırken, öğrencilerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık kazanmaları hedeflendi. Eğitimde, dijital dünyada güvenli hareket etmenin ve internet kullanımında sorumluluk bilincinin önemi üzerinde duruldu.

Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden İlyas Burulday'ın yürütücüsü olduğu "Intersection of Humanity: Education" (İnsanlığın Kesişim Noktası: Eğitim) adlı eTwinning projesi kapsamında, Öğretim Görevlisi Erdem Gönültaş tarafından öğrencilere egüvenlik semineri verildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde, öğrencilerin dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla güvenli internet eğitimi düzenlendi.

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