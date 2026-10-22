Bingöl Üniversitesi, 2 yılda dünya sıralamasında 2400'lerden 1200 bandına yükseldi

BİNGÖL Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, “2024'te göreve geldiğimde Bingöl Üniversitesi dünya sıralamalarında görünmüyordu. Times Higher Education (THE) dünya üniversiteleri sıralamasında 2400’lerden başlayıp 1539’a, bugün ise 1200 bandına yükseldik. Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 23’üncü, devlet üniversiteleri arasında ise 13’üncü sıradayız. Araştırma kalitesinde ise Türkiye'de 1'inci sıradayız. Hedefimiz 750 bandına girmek ve üniversitemizi ‘Araştırma Üniversitesi’ formatına kavuşturmak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversitede hayata geçirdikleri 'Yeni Nesil Üniversite Vizyonu' ve yürütülen projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde uyguladıkları stratejik adımlar sayesinde uluslararası alanda görünürlük kazandıklarını belirten Prof. Dr. Çelik, "Üniversitemiz, Times Higher Education’ın yapmış olduğu üniversitelerin dünyadaki sıralamasına bağlı olarak 1200 bandına gelmiş bulunmakta. Başarı tesadüfi değil; 2 sene boyunca yapmış olduğumuz ciddi çalışmaların sonucudur. Yeni Nesil Üniversite vizyonumuz 8 başlıktan oluşuyor. Etkin yönetim biçimi ve varlık yönetim sistemi kapsamında atıl olan çoğu mekanı dönüştürdük. Uluslararası Öğrenci Merkezi'nden Gençlik Yaşam Merkezi'ne ve Milli Teknoloji Atölyesi'ne kadar çok değişik alanlarda gelişim gösterdik. Bozuk olan cihazlarımızın çoğunu tamir ettik, insan kaynağımızın yetkinlik haritasını çıkardık. Kurmuş olduğumuz dev ekosisteme bağlı olarak bilin insanlarımız çalışmalarını sürdürmektedirler" dedi.

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'26 AYDA 130 MİLYON LİRA TASARRUF VE GELİR'

Üniversitede uygulanan yönetim modelleri ve kaynak kullanımıyla önemli ekonomik katkı sağladıklarını ifade eden Prof. Dr. Çelik, “Yalın 6 Sigma sistemini uyguluyoruz. Bu, insan faktöründen cihaz faktörüne kadar her şeyi maksimum verimde kullanmayı hedefleyen bir sistem. Kaçaklar, kayıplar ortadan kalkıyor. Dolayısıyla üniversitede bütçenin doğru yönetilmesiyle bir tasarruf ve kaynak artışı söz konusu oldu. 26 ayın sonunda elde edilen bu kaynağın 130 milyon lira olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. CİMER benzeri anlık bilgi akışı sağlayan bulut sistemimiz sayesinde üniversitedeki kronik problemlerin yüzde 80'ini çözmüş bulunuyoruz" diye konuştu.

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'9’UNCU NESİL SAVAŞ UÇAĞI VE KUANTUM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ'

Yüksek hacimli stratejik projelere imza attıklarını belirten Prof. Dr. Çelik, “6’ncı ve 7’nci nesil savaş uçağı konsept çalışması yapıp TUSAŞ'a veriyoruz. Kuantum teknolojilerinde Erzurum Teknik Üniversitesi ile ortak BAB projeleri yürütüp ürettiğimiz bilgileri ASELSAN'a aktarma durumumuz söz konusu. Dijitalleşme altyapımızı 'Bingoverse' adıyla metaverse ortamına taşıdık. Tarım ve hayvancılıkta Silikon Vadisi hedefimiz var. Milli Teknoloji Atölyesi’nde dron, mikro uydu ve roket üretimi gerçekleştiriyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde sanal borsa laboratuvarı kurarak burayı bir finans merkezine dönüştürmeyi, bal ve karbon borsasını da buradan yönetmeyi hedefliyoruz. İlahiyat Fakültesi'nde ise Hadis-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim'deki bilgileri teknolojiye uyguluyoruz. Belkıs'ın tahtı ışınlanma olayını 9’uncu nesil savaş uçağı konsept çalışmalarına uyarlıyoruz. Fakülte binasının altına tüm peygamberlerin mucizelerini içeren dijital ve fiziksel müze kurarak buradan ilham alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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'KENDİ İMPLANTIMIZI ÜRETİP KULLANIMA SUNACAĞIZ'

Okuldaki Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nin de hizmete açıldığını belirten Prof. Dr. Çelik, “Burada kendi implant malzemelerimizi üreterek dış kliniklere satmayı hedefliyoruz. Spor Bilimleri Fakültesi'nde amino-mekatronik karakterler ve yapay zeka ile futbol, voleybol gibi branşlarda taktik ve şampiyonluk analizleri yapıyoruz. Yapay zeka altyapımızla 'canlı üniversite' modeline geçiyoruz. Sınıflarımızı dönüştürerek hibrit eğitim sistemine başladık ve her hocamızın dijital ikizini çıkarıyoruz. Ayrıca YÖK akreditasyonunu 2 yıllık süreç için aldık; hedefimiz bunu 5 yıla çıkarmak. Bu akreditasyon sayesinde yabancı ve Türk öğrencilerimiz denklik sorunu yaşamadan yurt içinde ve yurt dışında iş bulabilecek" diye konuştu.

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'TÜRKİYE'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 13’ÜNCÜ SIRADAYIZ'

Üniversitenin akademik başarı grafiğini paylaşan Prof. Dr. Çelik, şöyle dedi:

“Dünyanın farklı bölgelerine yönelik uluslararası masalar kurduk. Bingöl Üniversitesi bir geçiş yeri değildir. Yabancı öğrencilerimiz için güvenli ve korunaklı bir eğitim ortamı sunuyoruz. 2024’te göreve geldiğimde Bingöl Üniversitesi dünya sıralamalarında görünmüyordu. Times Higher Education (THE) dünya üniversiteleri sıralamasında 2400’lerden başlayıp 1539’a, bugün ise 1200 bandına yükseldik. Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 23’üncü, devlet üniversiteleri arasında ise 13’üncü sıradayız. Araştırma kalitesinde ise Türkiye'de birinci sıradayız. Hedefimiz 750 bandına girmek ve üniversitemizi ‘araştırma üniversitesi’ formatına kavuşturmaktır."