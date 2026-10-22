Bingöl Burma Kadayıfı üreticileri bir araya geldi

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay’ın başkanlığında, Bingöl Burma Kadayıfı üreticilerinin katılımıyla sektörel değerlendirme programı gerçekleştirildi.

BİNTSO Akademi Danışmanı Dr. Veysel Süzerer’in sunum yaptığı programda, üretimde kalite standartlarının korunması, üreticiler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve kooperatifleşme sürecinin sektöre sağlayacağı katkılar ele alındı. Ayrıca nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, gençlerin mesleğe kazandırılması ve mesleki eğitim yoluyla yeni kadayıf ustalarının yetişmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Kadir Çintay, Burma Kadayıfı’nın Bingöl’ün önemli yöresel değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Odamızın girişimleriyle coğrafi işaret tescili aldığımız Bingöl Burma Kadayıfı, ilimizin kültürünü ve üretim birikimini yansıtan kıymetli bir ürünümüzdür. Türkiye’nin hemen her ilinde faaliyet gösteren kadayıfçıların önemli bir bölümünün Bingöllü olması, hemşehrilerimizin bu alandaki emeğini ve ustalığını ortaya koyuyor. Onlar, bulundukları her yerde Bingöl’ü tanıtan gönül elçilerimizdir" dedi.

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Üretimde kaliteyi sürdürmenin ve mesleğin geleceğini güvence altına almanın önemine dikkat çeken Çintay, "Yeni kadayıf ustalarının yetişmesi, gençlerimizin bu mesleğe kazandırılması ve üreticilerimiz arasında güçlü bir dayanışma kurulması sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacaktır. Mesleki eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması için atılabilecek adımları üreticilerimizle birlikte değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca, Bingöl Burma Kadayıfı’nın geleneksel üretim anlayışının korunması, ürün kalitesinin güvence altına alınması ve markalaşma potansiyelinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın, coğrafi işaretli ürünün değerini korumak, üreticilerin ortak hareket etmesini desteklemek ve daha geniş pazarlara ulaşmasına katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.