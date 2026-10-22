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        Göçerlerin Bingöl yaylalarından Diyarbakır'a bir ay sürecek yolculuğu başladı

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda mayıstan bu yana konaklayan göçerlerin, sürüleriyle memleketlerine dönüş için yaklaşık bir ay sürecek yolculuğu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Göçerlerin Bingöl yaylalarından Diyarbakır'a bir ay sürecek yolculuğu başladı

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda mayıstan bu yana konaklayan göçerlerin, sürüleriyle memleketlerine dönüş için yaklaşık bir ay sürecek yolculuğu başladı.

        Hayvanlarını verimli meralarda beslemek için ilkbaharda Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'dan Bingöl'e gelen göçer aileler, yaz boyunca yaylalarda konakladı.

        Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla dönüş hazırlıklarını tamamlayan aileler, günlerce sürecek yolculuk için yola koyuldu.

        Göçerler, belirledikleri güzergah üzerinden ormanlık alanlardan ve meralardan geçerek hayvanlarını otlata otlata memleketlerine doğru yaya olarak ilerliyor.

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        Zorlu iklim ve arazi şartlarında yolculuklarını sürdüren göçerler, geçimlerini sağladıkları bu işi kuşaktan kuşağa aktarıyor.

        Adaklı'da yazı geçirdikleri yayladan yola çıkan Diyarbakırlı Duyu ailesi de Bingöl'ün Kiğı ile Elazığ'ın Karakoçan ilçeleri güzergahındaki dağlık alanlardan ve sonbaharın renklerine bürünen ormanlardan geçerek, 1000 hayvandan oluşan 3 sürüyle memleketleri Ergani ilçesine doğru İlerliyor.

        - "Yağmur, bazen yüksek dağlarda da kar ve dolu yağıyor"

        Göçerlerden 53 yaşındaki Bozan Duyu, AA muhabirine, yaşadıkları köyde meraların az olduğunu ve ot bulunmadığını, her yıl sürülerini Adaklı'daki yaklaşık 2 bin 400 metre rakımlı Karalyan Yaylası'na getirdiklerini söyledi.

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        Havanın soğuduğunu, artık eve dönme vaktinin geldiğini ifade eden Duyu, olumsuz hava koşulları nedeniyle dönüşlerinin biraz geciktiğini belirtti.

        Duyu, bu yılın kendileri için genel olarak güzel geçtiğini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Burada 3 aileyiz, 3 sürümüz var. Okullar açılınca çocukları memlekete gönderdik, biz hayvanların başında bekledik. Sürülerimizi otlatarak kışlaklara götürüyoruz. Yolculuğumuz çok zor. Yağmur, bazen yüksek dağlarda da kar ve dolu yağıyor ama ne yapalım mesleğimiz bu. Özellikle bugünlerde yağmur altında yaşıyoruz. Hayvanlarımız da zorluk çekiyor ama Allah'a çok şükür, bugün hava hoş ve sıcak. Bu gece Adaklı ile Kiğı ilçeleri arasında kaldık. Karakoçan'a doğru yürümeye başlıyoruz. Kovancılar üzerinden Ergani'ye gideceğiz."

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        Hayvanları araçla götürmenin hem masraflı olduğunu hem de hayvanların araçla taşınırken zorlandığını dile getiren Duyu, "Peynirimizi, sütümüzü satıyor, kuzuları bu coğrafyada besleyip kışın kesime götürüyoruz. Memleketimize yürüyerek gidiyoruz, kışa doğru eve yetişiyoruz. Gece ayılar ve kurtlar var. Onlardan hayvanlarımızı koruyoruz. Çocuklarımızın rızkı için çabalıyoruz." dedi.

        Sadettin Duyu (20) da göçer yaşamın zor olduğunu belirterek, "Tam bir ay boyunca Adaklı'dan Ergani'ye yürüyoruz. Özellikle yağışlı havalarda çok zorlanıyoruz. Yağmur yağdığında halimiz perişan oluyor. Normalde herkes bu işi yapmıyor, ailemize destek olmak için mecburen yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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