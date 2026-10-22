Bingöl'de burma kadayıfı üreticileri toplantıda bir araya geldi

Bingöl'de burma kadayıfı üreticileri düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, BİNTSO Akademi Danışmanı Dr. Veysel Süzerer sunum yaptı.

Toplantıda, üretimde kalite standartlarının korunması, üreticiler arasındaki iş birliğinin artırılması ve kooperatifleşmenin sektöre sağlayacağı katkılar ele alındı. Ayrıca nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, gençlerin mesleğe kazandırılması ve mesleki eğitim yoluyla yeni kadayıf ustalarının yetiştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Çintay, Bingöl burma kadayıfının kentin önemli yöresel değerlerinden biri olduğunu belirtti.

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BİNTSO'nun girişimleriyle ürüne coğrafi işaret tescili alındığını anımsatan Çintay, "Burma kadayıfı, ilimizin kültürünü ve üretim birikimini yansıtan kıymetli bir ürünümüzdür. Türkiye'nin hemen her ilinde faaliyet gösteren kadayıfçıların önemli bir bölümünün Bingöllü olması, hemşehrilerimizin bu alandaki emeğini ve ustalığını ortaya koyuyor. Onlar, bulundukları her yerde Bingöl'ü tanıtan gönül elçilerimizdir." ifadelerini kullandı.

Üretimde kaliteyi sürdürmenin ve mesleğin geleceğini güvence altına almanın önemine değinen Çintay, yeni ustaların yetişmesi, gençlerin mesleğe kazandırılması ve üreticiler arasında dayanışmanın güçlendirilmesinin sektörün gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.

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Mesleki eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması için üreticilerle birlikte adımlar atacaklarını belirten Çintay, sektörün gelişimine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca burma kadayıfının geleneksel üretim anlayışının korunması, ürün kalitesinin güvence altına alınması ve markalaşma potansiyelinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü.