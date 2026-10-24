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        Bingöl'de bir haftada 29 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 29 şüpheli yakalanırken, 3 kişi tutuklandı. Çalışmalarda çok sayıda kaçak sigara, uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Bingöl'de bir haftada 29 şüpheli yakalandı

        Bingöl’de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 29 şüpheli yakalanırken, 3 kişi tutuklandı. Çalışmalarda çok sayıda kaçak sigara, uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe birimleri ile KOM, Narkotik, Asayiş ve Çocuk Şube müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda 577 paket gümrük kaçağı sigara, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tüfek, 6 kesici alet ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranan 9, idari para cezasına yönelik aranan 3 ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 18 kişi yakalandı. Hapis cezası bulunan şahısların arasında uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de olduğu bildirildi.

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        Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 29 şahıs yakalanırken, 3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 2 kişiye idari para cezası uygulanırken, 17 kişi serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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