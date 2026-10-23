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        Karlıova'da Kıraçtepe köyünde güneş enerji sistemi kuruldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bağlı Kıraçtepe köyünde güneş enerji sistemi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Karlıova'da Kıraçtepe köyünde güneş enerji sistemi kuruldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bağlı Kıraçtepe köyünde güneş enerji sistemi kuruldu.

        Karlıova Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi (GES) Projesi kapsamında ilçeye bağlı Kıraçtepe köyünde kurulan güneş enerji sistemi hizmete sunuldu.

        Kurulan sistem sayesinde vatandaşlar sürdürülebilir enerjiye kavuştu.

        Daha önce Kaymakamlık tarafından ilçeye bağlı Kargapazar, Yeniköy, Kızılağaç ve Halifan köylerinde güneş enerji sistemleri kurulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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