Karlıova'da Kıraçtepe köyünde güneş enerji sistemi kuruldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bağlı Kıraçtepe köyünde güneş enerji sistemi kuruldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bağlı Kıraçtepe köyünde güneş enerji sistemi kuruldu.
Karlıova Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi (GES) Projesi kapsamında ilçeye bağlı Kıraçtepe köyünde kurulan güneş enerji sistemi hizmete sunuldu.
Kurulan sistem sayesinde vatandaşlar sürdürülebilir enerjiye kavuştu.
Daha önce Kaymakamlık tarafından ilçeye bağlı Kargapazar, Yeniköy, Kızılağaç ve Halifan köylerinde güneş enerji sistemleri kurulmuştu.
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