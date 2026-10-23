Karlıova'da Kıraçtepe köyünde güneş enerji sistemi kuruldu

Daha önce Kaymakamlık tarafından ilçeye bağlı Kargapazar, Yeniköy, Kızılağaç ve Halifan köylerinde güneş enerji sistemleri kurulmuştu.

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