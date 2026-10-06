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        Bingöl Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu

        Bingöl Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüne kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Bingöl Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu

        Bingöl Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüne kavuştu.

        Vali Cahit Çelik, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Bingöl'de sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

        Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ileri teknoloji, modern tıbbi altyapı ve nitelikli insan gücüyle kente ve bölgeye hizmet verecek önemli bir sağlık merkezi olacağını ifade eden Çelik, hastanede kalp merkezi, inme ünitesi, nükleer tıp ünitesi, yanık ünitesi, kemoterapi ünitesi, iyot tedavi merkezi, uyku laboratuvarı, modern anjiyografi ünitesi, gelişmiş yoğun bakım ve diyaliz üniteleri ile palyatif yoğun bakım servislerinin yanı sıra birçok ileri düzey sağlık hizmetinin sunulacağını kaydetti.

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        Çelik, Eğitim ve Araştırma Hastanesi kimliğiyle Bingöl'ün sağlık hizmetlerinin yanı sıra eğitim, bilimsel araştırma ve uzmanlık eğitimi alanlarında da önemli bir kapasiteye kavuşacağını belirtti.

        Bu dönüşümle vatandaşların ileri tetkik ve tedavi hizmetleri için başka illere gitme ihtiyacının azalacağını aktaran Çelik, daha kapsamlı, nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin Bingöl'de sunulacağını ifade etti.

        Çelik, hastanenin Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüne kavuşmasının Bingöl için güçlü bir sağlık altyapısı ve sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem anlamına geldiğini bildirdi.

        Bu önemli yatırımın gerçekleşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı ile emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, hastanenin Bingöl'e hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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