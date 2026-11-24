Bingöl için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bingöl için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bingöl için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; 24 Kasım 2026 Salı günü akşam saatlerinden itibaren Bingöl genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (5080 km/sa), yüksek kesimlerde ise yer yer 90 km/sa hızında rüzgâr esmesi beklenmektedir. Beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kar yağışı görülen yerlerde tipi ve soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
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