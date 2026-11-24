Bingöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı.

Bingöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı. Öğretmenler, öğrenciler ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte şiir dinletileri, yemin töreni ve müzik gösterileri gerçekleştirildi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda çocukların karakterlerinin şekillenmesinde ve geleceğe hazırlanmasında önemli rol üstlendiğini belirtti. Öğretmenliğin bir insanın hayatına dokunarak gelecek nesillerin yetişmesine katkı sunan kutsal bir görev olduğunu ifade eden Çelik "Bir sınıfın kapısından içeri giren öğretmen, yalnızca bir dersin değil, nice hayatın da kapısını aralar. Bir çocuğun zihnine girer, yüreğine umut, karakterine değer ve hayatına kanat olur. Öğretmen karanlığa karşı yakılan bir kandil gibidir. Kendi ışığından eksiltmeden başkalarının yolunu aydınlatır. Bazen bir harfle başlar hikâyesi, bazen bir nasihatle değişir bir ömrün yönü. Verdiği emeğin değeri belki yıllar sonra görülür. Ancak bilir ki emekle büyüttüğü her fidan, bir gün ülkenin güçlü yarınlarının parçası olacaktır" dedi.

REKLAM

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından kurum amirlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin düşüncelerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Program, Bingöl Belediyesi Kent Orkestrası tarafından seslendirilen şarkılarla sona erdi.

Programa Bingöl Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, kurum amirleri, protokol üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.