Bingöl'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bingöl-Erzurum kara yolu Ilıcalar Bbeldesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilenemeyen otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

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