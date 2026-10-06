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        Bingöl'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Bingöl'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Bingöl-Erzurum kara yolu Ilıcalar Bbeldesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilenemeyen otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüsü ve beraberindeki kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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