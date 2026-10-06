Bingöl'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 06.10.2026 - 17:13 Güncelleme:
Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bingöl-Erzurum kara yolu Ilıcalar Bbeldesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilenemeyen otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ve beraberindeki kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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