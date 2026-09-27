Bingöl'de çukura düşen köpek kurtarıldı
Bingöl'de 10 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, ekiplerce kurtarıldı.
Giriş: 27.09.2026 - 16:54 Güncelleme:
Bingöl'de 10 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, ekiplerce kurtarıldı.
Yamaç köyünde çukura düşen köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu köpek bulunduğu yerden çıkarıldı.
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