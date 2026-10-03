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        Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

        Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

        Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AV 357 plakalı kamyon, merkez Sarıçiçek köyü yolunda devrildi.

        Kazada, sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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