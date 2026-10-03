Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Giriş: 03.10.2026 - 20:23 Güncelleme:
Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AV 357 plakalı kamyon, merkez Sarıçiçek köyü yolunda devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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