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        Bingöl'de kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

        Bingöl'de kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Bingöl'de kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

        Bingöl'de kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Bingöl-Erzurum kara yolunda Yenibaşlar köyü mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GGS 981 plakalı kamyonet ile sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon çarpıştı.

        Kazada, kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kamyonet sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

        Yaralı sürücü ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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