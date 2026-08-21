Bingöl'de kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Bingöl-Erzurum kara yolunda Yenibaşlar köyü mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GGS 981 plakalı kamyonet ile sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon çarpıştı.

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