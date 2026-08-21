Bingöl'de kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
Bingöl'de kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Bingöl'de kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Bingöl-Erzurum kara yolunda Yenibaşlar köyü mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GGS 981 plakalı kamyonet ile sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonet sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralı sürücü ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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